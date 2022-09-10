Сегодня Забит Самедов проведет прощальный бой

Начался прощальный вечер азербайджанского кикбоксера Забита Самедова.

Начался прощальный вечер азербайджанского кикбоксера Забита Самедова.

Как сообщает Report, кикбоксеры в весовой категории 72,5 кг первыми вышли на ринг на вечере боя, который прошел на Национальной арене гимнастики и был организован немецкой организацией "Mix Fight Championship".

Михел Оленски (Нидерланды) выиграл у Османова (Азербайджан) по итогам 3-х раундов.

Отметим, что в прощальном бою Забит Самадов встретится с бразильским экс-бойцом UFC Антонио Сильвой по прозвищу "Бигфут". Ожидается, что бой начнется примерно в 23:00.