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Сегодня Забит Самедов проведет прощальный бой

Сегодня Забит Самедов проведет прощальный бой Начался прощальный вечер азербайджанского кикбоксера Забита Самедова.
Индивидуальные
10 сентября 2022 г. 20:00
Сегодня Забит Самедов проведет прощальный бой

Начался прощальный вечер азербайджанского кикбоксера Забита Самедова.

Как сообщает Report, кикбоксеры в весовой категории 72,5 кг первыми вышли на ринг на вечере боя, который прошел на Национальной арене гимнастики и был организован немецкой организацией "Mix Fight Championship".

Михел Оленски (Нидерланды) выиграл у Османова (Азербайджан) по итогам 3-х раундов.

Отметим, что в прощальном бою Забит Самадов встретится с бразильским экс-бойцом UFC Антонио Сильвой по прозвищу "Бигфут". Ожидается, что бой начнется примерно в 23:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı kikboksçu Zabit Səmədovun vida döyüş gecəsində qalib gəlib

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