Сегодня вступил в силу запрет на въезд на специальные полосы

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня вступает в силу запрет на въезд на специальные полосы для IV Игр исламской солидарности в Баку.

Как сообщает Report, запрет будет в силе до 25 мая.

На эти полосы допускаются лишь транспортные средства, предусмотренные для Игр исламской солидарности.

Главное управление Государственной дорожной полиции г. Баку (ГУГДПБ) установило круглосуточный контроль за полосами. При въезде на полосу посторонних водителей ждет штраф в размере 40 манатов.

Полосы начинаются от проспекта Зии Буниятова до Деревни атлетов, на Бакинской кольцевой дороге от Бакинского центра по стендовой стрельбе и до Сальянского шоссе. К полосе Сальянского шоссе относятся участок от Бакинской кольцевой дороги до Бибиэйбетской дороги, от Бибиэйбета к Площади флага через парк Европейских игр, на всем протяжении дороги на Гара Гараеве, полоса проспекта Ататюрка от проспекта Зии Буниятова до проспекта Вагифа, полоса на улице Фатали Хана Хойского – от проспекта Ататюрка до моста на улице Короглу Рагимова, полоса на улице Ханифы Алескеровой – от проспекта Вагифа до улицы Джалила Мамедгулузаде, полоса на Тбилисском проспекте – от выхода Спортивной арены имени Гейдара Алиева до улицы Абдулвахаба Самедзаде, полоса на улице Абдулвахаба Самедзаде – от Тбилисского проспекта до проспекта Зии Буниятова, а полоса на шоссе Беюкшор – от станции метро Короглу до начала аэропортовского шоссе.