Сегодня в Токио состоится церемония открытия XXXII летних Олимпийских Игр

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится сегодня в Токио, Япония.

Церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится сегодня в Токио, Япония.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Всего в Играх примут участие более 11 000 спортсменов из 206 стран. Открытие Олимпиады, которая пройдет под девизом "Открой для себя завтра", состоится на Национальном стадионе Японии.

Во время торжественной церемонии открытия первая на стадион выйдет сборная Греции, а последней по традиции страна-хозяйка соревнований - Япония. Потом тренеры и спортсмены примут присягу, после которой Олимпийские игры в Токио будут считаться официально открытыми

Представители Азербайджана завоевали 40 лицензий. В состав команды вошли 44 спортсмена.

Самым титулованным спортсменом Азербайджана является олимпийский чемпион по вольной борьбе Шариф Шарифов. Флаг страны на открытии Игр понесут дзюдоист Рустам Оруджев и таэквондистка Фарида Азизова.

В олимпийский состав вошли:

дзюдоисты Аиша Гурбанлы (48 кг), Карамат Гусейнов (60 кг), Орхан Сафаров (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Ирина Киндзерская (+78 кг), Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

борцы вольного стиля Мария Стадник (50 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Элис Манолова (68 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Шариф Шарифов (97 кг), греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

боксеры Тайфур Алиев (57 кг), Джавид Челябиев (63 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Альфонсо Домингес (81 кг), Магомед Абдуллаев (+91 кг).

каратисты Ирина Зарецка (+61 кг), Фирдовси Фарзалиев (67 кг) и Рафаэль Агаев (75 кг).

легкоатлеты Анна Скидан (метание молота) и Назим Бабаев (тройной прыжок).

гимнастки Зохра Агамирова, групповая команда (Зейнаб Гумметова, Ляман Алимурадова, Нармина Самедова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина).

спортивные гимнасты Марина Некрасова и Иван Тихонов.

таэквондисты Фарида Азизова (67 кг) и Милад Бейги Харчегани (80 кг).

стрелки Руслан Лунев (пулевая стрельба) и Эмин Джафаров (стендовая стрельба).

пловцы Максим Шемберев и Марьям Шейхализадехангах.

велогонщик Эльчин Асадов.

фехтовальщица Анна Башта.

бадминтонист Эди Рески Двичао.

триатлет Ростислав Певцов.