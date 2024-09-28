Сегодня в Шуше определится победитель шахматного турнира памяти Вугара Гашимова

Сегодня определится победитель проходящего в Шуше шахматного турнира "Мемориал Вугара Гашимова".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в блиц-турнире примут участие восемь гроссмейстеров.

Победитель турнира памяти Вугара Гашимова определится по итогам 14 туров.

После рапид-турнира с 10 очками лидирует россиянин Ян Непомнящий. Второе место занимает член сборной Азербайджана Шахрияр Мамедъяров с 9 очками. Представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и россиянин Владислав Артемьев, набравшие по 8 очков, делят 3-4 места. Венгерский шахматист Ричард Раппорт и Айдын Сулейманлы, имеющие по 6 очков, делят 5-6 места. Шахматист из Индии Аравинд Читамбарам с 5 очками занимает 7-е место, а Рауф Мамедов, набравший 4 очка, замыкает восьмерку лучших.