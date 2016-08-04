Сегодня в "Рио-2016" начинается борьба среди мужских футбольных команд

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" начинаются соревнования по футболу среди мужских команд. Как сообщает Report, в борьбу вступят 16 мужских сборных.
Первая игра состоится между сборными Ирака и Дании, а последняя игра - между Нигерией и Японией.
Группа A
20:00. Ирак - Дания
23:00. Бразилия - ЮАР
Группа B
02:00. Швеция - Колумбия
05:00. Нигерия - Япония
Группа C
00:00. Мексика - Германия
03:00. Острова Фиджи - Республика Корея
Группа D
22:00. Гондурас - Алжир
01:00. Португалия - Аргентина
Первые соревнования на 31-х Олимпийских играх состоялись между женскими футбольными командами. Ниже указаны результаты встреч первого дня соревнований:
Группа E
20:00. Швеция - ЮАР - 1:0
23:00. Бразилия - Китай - 3:0
Группа F
22:00. Канада - Австралия - 2:0
01:00. Зимбабве - Германия - 1:6
Группа G
02:00. США - Новая Зеландия - 2:0
05:00. Франция - Колумбия - 4:0
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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