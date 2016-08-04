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    Сегодня в "Рио-2016" начинается борьба среди мужских футбольных команд

    Встретятся сборные Португалии и Аргентины

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" начинаются соревнования по футболу среди мужских команд. Как сообщает Report, в борьбу вступят 16 мужских сборных.

    Первая игра состоится между сборными Ирака и Дании, а последняя игра - между Нигерией и Японией.

    Группа A

    20:00. Ирак - Дания

    23:00. Бразилия - ЮАР

    Группа B

    02:00. Швеция - Колумбия

    05:00. Нигерия - Япония

    Группа C

    00:00. Мексика - Германия

    03:00. Острова Фиджи - Республика Корея

    Группа D

    22:00. Гондурас - Алжир

    01:00. Португалия - Аргентина

    Первые соревнования на 31-х Олимпийских играх состоялись между женскими футбольными командами. Ниже указаны результаты встреч первого дня соревнований:

    Группа E

    20:00. Швеция - ЮАР - 1:0

    23:00. Бразилия - Китай - 3:0

    Группа F

    22:00. Канада - Австралия - 2:0

    01:00. Зимбабве - Германия - 1:6

    Группа G

    02:00. США - Новая Зеландия - 2:0

    05:00. Франция - Колумбия - 4:0

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