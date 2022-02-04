Сегодня в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

Сегодня в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры.

Сегодня в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры.

Как передает Report, торжественное открытие, которое пройдет на Пекинском национальном стадионе, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Соревнования пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов наград, в семи видах спорта, согласно, классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по керлингу, хоккею среди женских команд и в фристайле в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. В самом Пекине соревнования состоятся в том числе и на объектах, построенных еще к летней Олимпиаде. Таковыми являются Национальный стадион и Пекинский плавательный национальный комплекс, известный как "Водяной куб", который примет соревнования по керлингу.

Олимпиада 2008 года проходила также в Государственном дворце спорта, где соревновались гимнасты, прыгуны на батуте и гандболисты. В феврале 2022 года там пройдут матчи хоккейного турнира. Также в Пекине построен стадион для соревнований по сноуборду и фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты (в дисциплинах "хафпайп", "слоупстайл", "ски-кросс", "могул", "акробатика") и сноубордисты (в дисциплинах "слоупстайл", "сноуборд-кросс", параллельные дисциплины). В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре - саночники, скелетонисты и бобслеисты.

Азербайджан будет представлен двумя спортсменами в одном виде спорта на Олимпиаде в Пекине. В соревнованиях примут участие фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев, знаменосец команды, выйдет на лед 8 и 10 февраля, а 15 и 17 февраля свое мастерство продемонстрирует Рябова.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине завершатся 20 февраля.