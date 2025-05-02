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Сегодня в Мингячевире завершится международная регата "Кубок президента-2025"

Сегодня в Мингячевире завершится международная регата "Кубок президента-2025" Сегодня завершится международная регата по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Президента-2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
2 мая 2025 г. 09:32
Сегодня в Мингячевире завершится международная регата Кубок президента-2025

Сегодня завершится международная регата по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Президента-2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, очередные победители определятся в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

За два предыдущих дня представители Азербайджана завоевали 8 медалей (3 серебряные, 5 бронзовых).

В регате принимают участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Наряду с азербайджанскими спортсменами в регате соревнуются гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

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Версия на английском языке President's Cup-2025 regatta to conclude in Azerbaijan's Mingachevir today
Версия на азербайджанском языке "Prezident Kuboku-2025” beynəlxalq reqatasına bu gün Mingəçevirdə yekun vurulacaq

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