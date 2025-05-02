Сегодня в Мингячевире завершится международная регата "Кубок президента-2025"

Сегодня завершится международная регата по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Президента-2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня завершится международная регата по гребле на байдарках и каноэ "Кубок Президента-2025", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, очередные победители определятся в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

За два предыдущих дня представители Азербайджана завоевали 8 медалей (3 серебряные, 5 бронзовых).

В регате принимают участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Наряду с азербайджанскими спортсменами в регате соревнуются гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.