Сегодня в Баку стартует Кубок мира по художественной гимнастике

Сегодня в Баку стартует Кубок мира по художественной гимнастике.

Сегодня в Баку стартует Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, соревнования, которые пройдут на Национальной арене гимнастики, продлятся три дня.

В Кубке мира Азербайджан в индивидуальной программе представят Арзу Джалилова, Зохра Агамирова, в групповых движениях – Гюлю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Хумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В соревнованиях примут участие 140 гимнастов из 33 стран, из них 44 индивидуально, 96 – в составе группы (15 групп). Набравшие наибольшее число очков гимнаст и команда получат традиционный кубок “AGF Trophy”.

Организуемое сегодня соревнование станет 9-м Кубком мира по художественной гимнастике в Баку. В 2005 и 2019 годах Азербайджан принимал чемпионат мира по этому виду спорта.