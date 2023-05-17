Сегодня в Баку стартует 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

Сегодня в Баку стартует 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Сегодня в Баку стартует 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как передает Report , турнир пройдет под лозунгом Shine like a star ("Сияй как звезда"). В нем примут участие 315 спортсменок (191 взрослая, 124 юниорка) из 38 стран мира.

Это будет 5-й чемпионат Европы, организованный нашей страной по художественной гимнастике. Ранее Баку принимал континентальные первенства по этому виду в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.

В ходе пятидневного чемпионата, гимнастки выступят в индивидуальной программе (среди взрослых) и в составах групповых команд (среди юниорок и взрослых).

Гимнастки продемонстрируют свои выступления в многоборье и по отдельным предметам. 18 взрослых групповых команд будут соревноваться с 5-ю обручами, 3-мя лентами и 2-мя мячами, а 22 групповые команды, состоящих из юниорок, продемонстрируют программу с 5-ю скакалками и 5-ю мячами.

Нашу страну в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также команда в групповых упражнениях среди взрослых в составе Гюлли Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

Говхар Ибрагимова, Сакинаханум Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова примут участие в соревнованиях групповых команд среди юниорок.

Турнир будет завершен 21 мая.

Болельщики будут обворожены захватывающими эмоциями. Гимнастки пройдут на соревновательную площадку вдоль красной дорожки, оформленной в голливудском стиле с соответствующими элементами декора и световыми эффектами, пытаясь найти путь к сердцам болельщиков своими профессиональными выступлениями.

Самым забавным персонажем первенства, несомненно, станет талисман европейской гимнастики - обезьяна по имени Луиджи. Он подарит улыбки, позитив и хорошее настроение зрителям и гимнасткам своими шутками и интересными программами.