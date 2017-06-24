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    Сегодня в Баку состоится VII этап Формулы 2

    Первенство в 29 кругов стартует в 12:00© Report.az

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоится VII этап Формулы 2.

    Как сообщает Report, первенство в 29 кругов с участием 20 пилотов стартует в 12:00.

    В классификационном заезде 23 июня лучший результат показал Шарль Леклер из команды Prema Racing - 1:52.129. Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix) стал вторым, а Николас Латифи (Канада, DAMS) - третьим.

    Отметим, что 25 июня в 14:00 стартует VIII этап соревнования, состоящий из 21-го круга.

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