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    Сегодня в Баку состоится церемония открытия чемпионата мира по дзюдо

    Церемония открытия будет состоять из двух частей - официальной и художественной

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

    Как сообщает Report, мероприятие, которое будет организовано на Национальной гимнастической арене, начнется в 14:00.

    На открытии примут участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, глава Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, официальные лица, представители международных ассоциаций по различным видам спорта, главы национальных федераций дзюдо и другие.

    Церемония открытия будет состоять из двух частей - официальной и художественной. В начале художественной части будет представлен видеоролик, состоящий из элементов видеографики. Затем состоятся выступления деятелей искусства Азербайджана, эксклюзивно подготовленные к данному мероприятию. Потом с концертной программой выступит всемирно известный итальянский певец Аль Бано.

    Во второй день чемпионата в индивидуальных соревнованиях среди женщин определятся победители в весовой категории 52 кг, у мужчин в весовой категории 66 кг.

    В данных весовых категориях сборную Азербайджану представят Буянкишиг Пуревсурен и Ниджат Шихализаде соответственно.

    Оба спортсмена приступят к борьбе с 1/32 финала.

    Женщины

    52 кг

    1/32 финала. Буянкишиг Пуревсурен – Челси Гилз (Великобритания)

    Мужчины

    66 кг

    1/32 финала. Ниджат Шихализаде – Магомед Абдельмавгуд (Египет) / Бриан Чиминья (Зимбабве)

    Отметим, что в первый день соревнований представитель Азербайджана в весовой категории 60 кг Карамет Гусейнов занял 5-е место. Выступающий в той же весовой категории Орхан Сафаров и Аиша Гурбанлы, выступавшая в весовой категории 48 кг, уступили соперникам в 1/8 финала.

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