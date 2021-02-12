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Сегодня Теймур Раджабов поборется за выход в финал

Сегодня Теймур Раджабов поборется за выход в финал Раджабов, уступивший сопернику в первый день соревнований 1,5:2,5, для выхода в финал должен победить во всех 4 встречах сегодняшнего дня
Индивидуальные
12 февраля 2021 г. 10:08
Сегодня Теймур Раджабов поборется за выход в финал
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня очередные встречи в рамках полуфинала третьего этапа Тура чемпионов, именуемого Opera Euro Rapid.

Как передает Report, 34-летний гроссмейстер попытается сломить сопротивление представителя США Уэсли Со.

Раджабов, уступивший сопернику в первый день соревнований 1,5:2,5, для выхода в финал должен победить во всех 4 встречах сегодняшнего дня. После он должен победить в тай-брейке или армагеддоне.

В другой паре полуфиналов норвежский чемпион мира Магнус Карлсен встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Итог первой встречи между этими шахматистами завершился в пользу Карлсена со счетом 2,5:0,5.

Отметим, что в ¼ финала Раджабов обыграл Аниша Гири из Нидерландов, а Со взял вверх над поляком Яном Кшиштофом Дудой.

Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов. Победитель получит 30 000 долларов США.

"Opera Euro Rapid"

Полуфинал, первые встречи

Уэсли Со (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) - 2,5:1,5

Магнус Карлсен (Норвегия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2,5:0,5

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Teymur Rəcəbov final üçün mübarizə aparacaq

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