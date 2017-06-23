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    Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

    20 пилотов из 10-ти команд совершат 51 заезд© Courtesy İmage

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, основная часть организуемых во второй раз в Баку гонок состоится 25 июня.

    Согласно таблице "Формулы-1", сегодня в 13:00 и 17:00 состоятся два свободных заезда.

    Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.

    25 июня в 15:30 состоится парад пилотов. Церемония открытия будет стартовать через 45 минут. В 16:15 прозвучит государственный гимн.

    И, наконец, в 17:00 начнется решающий этап Гран-при.

    Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Перес и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 участников, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичери шехер и кругу Азнефть.

    Отметим, что сезон 2017 года "Формулы -1" стартовал 26 марта с Гран-при Австралии. Семь этапов гонок уже остались позади. Пока лидирует Mercedes AMG и водитель команды Льюис Хэмилтон. 

    ДатаГран-при                ТрекДлинаКругиДистанцияПобедительКоманда
    26/03АвстралияАльбер-Парк5303 м57302.271С.ФеттельFerrari
    09/04КитайШанхай5451 м56305,066Л.ХэмилтонMercedes AMG
    16/04БахрейнСахир5412 м57308,238С.ФеттельFerrari
    30/04РоссияСочи5848 м52303,897В.БоттасMercedes AMG
    14/05ИспанияБарселона4655 м66307,104Л.ХэмилтонMercedes AMG
    28/05МонакоМонте-Карло3337 м78260,286С.ФеттельFerrari
    11/06КанадаМонреаль4361 м70305,270Л.ХэмилтонMercedes AMG
    25/06АзербайджанБаку6003 м51306,049--
    09/07АвстрияРед Булл Ринг4326 м71307,020--
    16/07ВеликобританияСильверстоун5891 м52306,198--
    30/07ВенгрияХунгароринг4381 м70306,630--
    27/08БельгияСпа7004 м44308,052--
    03/09ИталияМонца5793 м53306,720--
    17/09СингапурМарина-Бей5065 м61308,828--
    01/10МалайзияСепанг5543 м56310,408--
    08/10ЯпонияСузука5807 м53307,741--
    22/10СШАОстин5513 м56308,896--
    29/10МексикаМехико4304 м71305,354--
    12/11БразилияСан-Паулу4309 м71305,939--
    26/11Абу-ДабиЯс Марина5554 м55305,355--
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