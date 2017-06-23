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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, основная часть организуемых во второй раз в Баку гонок состоится 25 июня.

Согласно таблице "Формулы-1", сегодня в 13:00 и 17:00 состоятся два свободных заезда.

Последний свободный заезд начнется 24 июня в 14:00, за три часа до квалификационного тура.

25 июня в 15:30 состоится парад пилотов. Церемония открытия будет стартовать через 45 минут. В 16:15 прозвучит государственный гимн.

И, наконец, в 17:00 начнется решающий этап Гран-при.

Участвующие в гонках 10 команд – Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас), Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Себастьян Феттель и Кими Райкконен), Force İndia (Серхио Перес и Эстебан Окон), Willams (Фелипе Масса и Лэнс Стролл), McLaren Honda (Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн), Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс), Haas (Роман Грожан и Кевин Магнуссен), Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер) и Sauber (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), в общей сложности 20 участников, совершат 51 заезд (кругов) против часовой стрелки от площади Азадлыг к Девичьей башне, Ичери шехер и кругу Азнефть.

Отметим, что сезон 2017 года "Формулы -1" стартовал 26 марта с Гран-при Австралии. Семь этапов гонок уже остались позади. Пока лидирует Mercedes AMG и водитель команды Льюис Хэмилтон.