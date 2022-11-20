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Сегодня стартует чемпионат мира по футболу

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье в Катаре.
Индивидуальные
20 ноября 2022 г. 07:46
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье в Катаре.

Как передает Report, первая игра турнира в группе А между сборными Катара и Эквадора пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе "Эль-Байт", который вмещает 60 тыс. зрителей, и начнется в 20:00.

Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые также выступают в группе А. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 на 20 ноября. В опубликованном релизе ФИФА сообщалось, что это решение связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.

1 апреля состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов; в группе B - команды Англии, Ирана, США и Уэльса; в группе C - сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши; в группе D - команды Франции, Дании, Туниса и Австралии; в группе Е - сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии; в группе F - команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии; в группе G - сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна; в группе H - команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Групповой этап турнира состоится с 20 ноября по 2 декабря.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Помимо "Эль-Байта" в Эль-Хауре, игры мирового первенства примут Национальный стадион в Лусаиле, "Стадион 974" и "Эль-Тумама" в Дохе, "Эль-Джануб" в Эль-Вакре, "Эдьюкейшн сити", "Ахмед бин Али" и "Халифа" в Эр-Райяне.

Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün futbol üzrə dünya çempionatına start veriləcək

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