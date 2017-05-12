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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоится торжественное открытие IV Игр исламской солидарности Baku 2017.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое состоится сегодня в 21:00 на Бакинском олимпийском стадионе, будут представлены композиции, восхваляющие азербайджанскую и исламскую культуру. На церемонии с участием пяти тысяч человек выступят местные деятели искусств, состоится парад спортсменов и фейерверк.

На церемонии открытия длительностью примерно 2 часа ожидается участие руководства страны, официальных представителей иностранных государств, международных организаций и федераций. Исламиада будет демонстрироваться на 4 континентах, по прогнозам, ее посмотрят 1,3 млрд человек.

В Играх за 269 комплектов медалей по 21 виду спорта поборются спортсмены из 54 стран. В программу соревнований включены некоторые новые виды спорта. Это борьба, дзюдо, парадзюдо, параатлетика, бокс, зорхана, стрельба, художественная и спортивная гимнастика.