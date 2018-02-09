Сегодня состоится Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр 2018-го года пройдет сегодня в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как передает Report, церемония, которая пройдет на Олимпийском стадионе, начнется в 15:00 по бакинскому времени. Возглавлять азербайджанскую делегацию на Играх будет вице-президент Национального олимпийского Комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде. Вместе с ним в Пхенчхан отправились замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, заместитель генсека НОК Азер Алиев, шеф-де-мисьон Азербайджанской команды Анар Багиров, заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров и другие.

Знаменосцем национальной сборной будет единственный представитель Азербайджана в Играх Патрик Брахнер. Он будет выступать в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому в горнолыжной дисциплине.

В целом, на Олимпиаде, примут участие 2902 спортсмена из 92 стран. Это является рекордом за всю историю Зимних Олимпийских Игр. Отметим, что в Пхенчхане в 7 видах и 15 дисциплинах спорта, атлеты разыграют 102 комплекта медалей

На Игры в Пхенчхане с самой большой делегацией приехала сборная США - 242 спортсмена. Канада на втором (226), а за ней следует Швейцария со 169-ю спортсменами. Хозяев Игр будут представлять 122 спортсмена. Кроме того, Россию из-за допингового скандала будут представлять 168 спортсменов под флагом Международного Олимпийского Комитета.

В Пхенчхане 6 стран будут дебютировать в Зимних Олимпийских Играх. Это Косово, Эквадор, Нигерия, Эритрея, Малайзия и Сингапур. Официальные талисманы олимпиады являются белый лев Сухоранг и медвеженок Пандаби, являющиеся защитником всех спортсменов и болельщиков, а также символом воли.

Отметим, что церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится 25-го февраля.