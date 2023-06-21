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Сегодня состоится церемония открытия III Европейских игр

Сегодня состоится церемония открытия III Европейских игр Сегодня в Польше состоится церемония открытия III Европейских игр.
Индивидуальные
21 июня 2023 г. 09:33
Сегодня состоится церемония открытия III Европейских игр

Сегодня в Польше состоится церемония открытия III Европейских игр.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове.

Спортсмены будут бороться по 7 видам спорта. В третьем дивизионе выступят шесть азербайджанских спортсменов. Кашгын Аббасзаде выступит в дисциплине прыжки в длину, Исмаил Алиев - в метании диска, Анна Юсупова - в беге на 800 метров, Эльман Абышов - в беге на 1500 метров, Екатерина Сарыева - в тройном прыжке, а Джавид Мамедов - в беге на 400 метров с барьерами.

Сегодня также стартуют соревнования по паделю. Пара в составе игроков сборной Азербайджана Нармины Багировой и Самиры Алиевой выступит против итальянских спортсменок Киары Паппакены и Джулии Суссарелло.

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Версия на азербайджанском языке III Avropa Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcək

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