Сегодня Шахрияр Мамедъяров встретится с Дином Лижэнем

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдет XII тур турнира претендентов в Берлине.
Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров, представляющий Азербайджан, встретится с Дином Лижэнем.
Первая встреча соперников, состоявшаяся в 5-м туре завершилась ничьей.
Матчи тура начнутся в 18:00 по бакинскому времени.
Турнир претендентов, XII тур
Александр Грищук (Россия) – Левон Аронян (Армения)
Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США)
Владимир Крамник (Россия) – Уэсли Со (США)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Каруана – 7, Мамедьяров – 6,5, Грищук, Карякин – по 6, Лижэнь – 5,5, Крамник – 5, Со – 4,5, Аронян – 3,5.
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