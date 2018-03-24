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    Сегодня Шахрияр Мамедъяров встретится с Дином Лижэнем

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдет XII тур турнира претендентов в Берлине.

    Как передает Report, Шахрияр Мамедъяров, представляющий Азербайджан, встретится с Дином Лижэнем.

    Первая встреча соперников, состоявшаяся в 5-м туре завершилась ничьей.

    Матчи тура начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

    Турнир претендентов, XII тур

    Александр Грищук (Россия) – Левон Аронян (Армения)

    Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США)

    Владимир Крамник (Россия) – Уэсли Со (США)

    Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Дин Лижэнь (Китай)

    Турнирное положение: Каруана – 7, Мамедьяров – 6,5, Грищук, Карякин – по 6, Лижэнь – 5,5, Крамник – 5, Со – 4,5, Аронян – 3,5.

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