Сегодня Шахрияр Мамедъяров проведет решающий матч на турнире претендентов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Германии Берлине состоится XIIIтур турнира претендентов по шахматам.
Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми фигурами с россиянином Александром Грищуком.
После одиннадцати туров, имея в активе 6,5 очков, оба гроссмейстера делят 3-5 места с Динон Лижэнем. Проигравший шахматист фактически потеряет шансы на победу в турнире.
Другие встречи тура:
Уэсли So (США) - Сергей Карякин (Россия)
Фабиано Каруана (США) - Левон Аронян (Армения)
Дин Лижэнь (Китай) - Владимир Крамник (Россия)
В настоящее время турнирную таблицу возглавляют Карякин и Каруана с 7 очками. Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук и Дин Лижэнь, каждый имея в активе по 6,5 очков, занимают 3-5 места. Крамник с 5,5 очками на 6-м месте, Аронян с 4 очками на 8-м.
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