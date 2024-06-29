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Сегодня пять азербайджанских дзюдоистов выступят на Чемпионате Европы

Сегодня пять азербайджанских дзюдоистов выступят на Чемпионате Европы Сегодня на чемпионате Европы в Болгарии выступят еще пять азербайджанских дзюдоистов.
Индивидуальные
29 июня 2024 г. 10:02
Сегодня пять азербайджанских дзюдоистов выступят на Чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы в Болгарии выступят еще пять азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает сотрудник Report из Софии, в последний день индивидуальных соревнований на татами выйдут девушки Мелек Байрамлы (70 кг), юноши Мехди Аббасов, Али Газымамедов (оба 81 кг), Гусейн Эйвазлы (90 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг).

Турнир завершится 30 июня командными соревнованиями. Ранее среди представителей Азербайджана бронзовые медали завоевали Бахадыр Фейзуллаев, Махаммедали Гусиев (оба - 50 кг) и Джесур Ибадлы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha beş cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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