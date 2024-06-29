Сегодня пять азербайджанских дзюдоистов выступят на Чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы в Болгарии выступят еще пять азербайджанских дзюдоистов.
Как сообщает сотрудник Report из Софии, в последний день индивидуальных соревнований на татами выйдут девушки Мелек Байрамлы (70 кг), юноши Мехди Аббасов, Али Газымамедов (оба 81 кг), Гусейн Эйвазлы (90 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг).
Турнир завершится 30 июня командными соревнованиями. Ранее среди представителей Азербайджана бронзовые медали завоевали Бахадыр Фейзуллаев, Махаммедали Гусиев (оба - 50 кг) и Джесур Ибадлы.