Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, в 1/4 финала Эльданиз Азизли (55 кг) встретится с победителем пары Денис Михай (Румыния) - Себастьян Коломпар (Сербия), а Талех Мамедов (63 кг) - с победителем пары Ахмет Уяр (Турция) - Кристиан Кечкемети (Венгрия).

Санан Сулейманов (77 кг) в 1/8 финала померится силами с Ильей Койокари (Румыния).

Ислам Аббасов (87 кг) в этом раунде выйдет на поединок с Матеем Мандичем (Хорватия).

Бека Канделаки (130 кг) в квалификационном раунде встретится с Михаилом Вишнивецким (Украина).

В соревнованиях среди женщин Элис Манолова (65 кг) в финале сразится с Татьяной Рыжко (Украина).

Состязания завершатся 3 апреля.