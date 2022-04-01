О нас
Аудио новости

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 10:08
Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы

Сегодня пять азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, в 1/4 финала Эльданиз Азизли (55 кг) встретится с победителем пары Денис Михай (Румыния) - Себастьян Коломпар (Сербия), а Талех Мамедов (63 кг) - с победителем пары Ахмет Уяр (Турция) - Кристиан Кечкемети (Венгрия).

Санан Сулейманов (77 кг) в 1/8 финала померится силами с Ильей Койокари (Румыния).

Ислам Аббасов (87 кг) в этом раунде выйдет на поединок с Матеем Мандичем (Хорватия).

Бека Канделаки (130 кг) в квалификационном раунде встретится с Михаилом Вишнивецким (Украина).

В соревнованиях среди женщин Элис Манолова (65 кг) в финале сразится с Татьяной Рыжко (Украина).

Состязания завершатся 3 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 5 yunan-Roma güləşçisi mübarizəyə başlayır

Экслюзивные новости

Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
30 марта 2022 г. 16:42
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
30 марта 2022 г. 12:25
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi