​Сегодня пройдет "Бакинский марафон - 2019"

Сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет "Бакинский марафон-2019", передает Report.

Турнир, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже четвертый год подряд. Он стартует с Площади Государственного флага в 10:00 по бакинскому времени и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона. Участники преодолеют расстояние в 21 километр.

Для участия в соревновании уже зарегистрировалось более 22 тысяч человек, из них 580 – граждане зарубежных стран.

"Бакинский марафон-2019", по словам организаторов, нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни.