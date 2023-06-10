Сегодня пройдет четвертый этап международной велогонки "Дорогая Шуша"

В Азербайджане продолжается Международная велогонка "Дорогая Шуша", приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
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На этот раз гонка стартует в Гяндже. Велосипедисты преодолеют расстояние 102,9 км до Гёйгёльского национального парка, проехав по обозначенному маршруту в Гяндже.
Отметим, что после трех этапов в турнире лидирует итальянец Эмануэле Ансолини. По итогам международной велогонки "Дорогая Шуша", которая продлится до 11 июня, велосипедисты смогут заработать лицензионные очки для участия в летних Олимпийских играх Париж-2024.