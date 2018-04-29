Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как передает Report, сегодняший заезд станет четвертым этапом в сезоне.

Любители автоспорта после Австралии, Бахрейна и Китая перевели внимание на Страну огней. В прошедших двух этапах победу одержал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. В Шанхае первым оказался прошлогодний победитель бакинского этапа - пилот Red Bull Даниэль Рикардо.

Лидирующий на соревнованиях Себастьян Феттель также возглавляет турнирную таблицу Гран-при Азербайджана.

Сегодня в 14:40 - 15:10 пройдет парад пилотов. В 15:00 - 15:25 пройдет церемония открытия. В 15:56 будет звучать Государственный гимн Азербайджанской Республики. А в 16:10 будет дан старт Гран-при Азербайджана "Формула 1". Гонки продлятся 51 период или 120 минут. Стартовая решетка будет выглядеть так:

1.Себастьян Феттель (Феррари)

2.Льюис Хэмилтон (Мерседес)

3.Валттери Боттас (Мерседес)

4.Даниэль Риккардо (Ред Булл)

5.Макс Ферстаппен (Ред Булл)

6.Кими Райкконен (Феррари)

7.Эстебан Окон (Форс Индия)

8.Серхио Перес (Форс Индия)

9.Карлос Сайнс (Рено)

10.Лэнс Стролл (Вильямс)

11.Сергей Сироткин (Вильямс)

12.Фернандо Алонсо (Макларен)

13.Шарль Леклерк (Заубер)

14.Нико Хюлькенберг (Рено)

15.Кевин Магнуссен (Хаас)

16.Стоффель Вандорн (Макларен)

17.Пьер Гасли (Торо Россо)

18.Маркус Эриксон (Заубер)

19.Брендон Хартли (Торо Росс)

20.Роман Грожан (Хаас)