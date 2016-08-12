Сегодня на олимпиаде в Рио выступят 5 азербайджанских спортсменов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сегодня на Летних олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016" выступят 5 азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, они будут участвовать в соревнованиях по дзюдо, стрельбе, боксу и атлетике.

Последний представитель Азербайджана в дзюдо Ушанги Кокаури будет выступать в весовой категории свыше 100 кг. В 1/16 финала, который начнется в 17:00 по бакинскому времени, его соперником будет латвиец Артур Никифоренко.

В 19:15 стрелок Руслан Лунев будет выступать в квалификации в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 25 м. Второй этап соревнования, в котором будут выступать 26 спортсменов, состоится 13 августа в 16:00, а финал - в 19:30.

Ночью в 01:15 боксер Альберт Селимов в весовой категории 60 кг встретится в 1/4 финала с французом Софьяном Оумиаа. В случае победы А.Селимов обеспечит себе бронзу.

В 01:30 еще один боксер Камран Шахсуварлы (75 кг) встретится с россиянином Артемом Чеботаревым в 1/8 финала.

Наконец, в 03:43 в метании молота борьбу начнет Анна Свидан. Она выступит в группе В.