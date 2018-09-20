Сегодня на чемпионате мира по дзюдо стартуют индивидуальные соревнования

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня впервые в истории Азербайджана на Национальной гимнастической арене стартует чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день состязаний определятся победители в весовых категориях до 48 кг у женщин, и до 60 кг у мужчин. От сборной Азербайджана в этих весовых категориях выступят Аиша Гурбанлы, Орхан Сафаров и Карамат Гусейнов. Все трое вступят в борьбу с 1/32 финала.

Женщины

48 кг

1/32 финала. Аиша Гурбанлы – Амбер Герсжес (Голландия)

Мужчины

60 кг

1/32 финала. Орхан Сафаров – Амартувшин Баяраа (Монголия)

1/32 финала. Карамат Гусейнов – Йоран Шилдерманс (Бельгия)

Первые встречи начнутся в 10:00, поединки за медаль – в 16:00.

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях примут участие в целом 758 дзюдоистов (460 мужчин, 298 женщин) из 125 стран. В женских состязаниях будет представлено 80 стран, в мужских - 118. Мундиаль завершится 27 сентября командными соревнованиями.