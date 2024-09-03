Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на Паралимпийских играх в Париже

Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на летних Паралимпийских играх в Париже.

Сегодня еще одна азербайджанская спортсменка выступит на летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, четырехкратная чемпионка мира, победительница Паралимпиады-2020 Ламия Велиева примет участие в соревнованиях в беге на дистанции 100 метров в категории T13.

Квалификационный раунд в данной категории начнется в 13:04, а финальный этап - в 21:00.

Отметим, что на данный момент на счету Азербайджана две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Золотые медали завоевали спортсмены Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (Т12, прыжки в длину), серебряную медаль - Раман Салей (плавание на спине на дистанции 100 метров), бронзовую медаль - Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг).