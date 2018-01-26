Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по боксу.

Как сообщили Report из Федерации бокса Азербайджана, на соревновании, которое состоится в Центре бокса, будут разыгрываться награды среди боксеров, представляющих 10 весовых категорий.

В чемпионате примут участие 203 мужчины из 39 команд, которые представляют различные города и районы страны, а также спортивные общества. Противостояния начнутся в 14:00. Победители определятся 30 января.

Отметим, что победители будут привлечены под знамена национальной сборной и будут представлять свою страну на различных международных турнирах.