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    Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана по боксу

    Победители будут привлечены под знамена национальной сборной

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня стартует чемпионат Азербайджана по боксу.

    Как сообщили Report из Федерации бокса Азербайджана, на соревновании, которое состоится в Центре бокса, будут разыгрываться награды среди боксеров, представляющих 10 весовых категорий.

    В чемпионате примут участие 203 мужчины из 39 команд, которые представляют различные города и районы страны, а также спортивные общества. Противостояния начнутся в 14:00. Победители определятся 30 января.

    Отметим, что победители будут привлечены под знамена национальной сборной и будут представлять свою страну на различных международных турнирах. 

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