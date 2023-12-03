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Сегодня будет дан старт чемпионат Азербайджана по боксу

Сегодня будет дан старт чемпионат Азербайджана по боксу Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана среди боксеров.
Индивидуальные
3 декабря 2023 г. 11:32
Сегодня будет дан старт чемпионат Азербайджана по боксу

Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана среди боксеров.

Как сообщает Report, первенство страны пройдет в Центре бокса. Спортсмены будут бороться за медали в 13 весовых категориях.

В чемпионате примут участие 167 боксеров из 41 команды, представляющих клубы различных городов и районов республики, а также спортивные общества. Церемония открытия соревнований состоится в 11:30, поединки начнутся в 12:00.

Имена победителей чемпионата определятся 8 декабря. Победители войдут в национальную сборную и будут представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Отметим, что главным судьей соревнований станет Анар Бабанлы, супервайзером – Александр Гамидов (Узбекистан). Бои будут обслуживать как местные, так и иностранные арбитры.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün boks üzrə Azərbaycan çempionatına start veriləcək

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