Сегодня будет дан старт чемпионат Азербайджана по боксу

Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана среди боксеров.

Сегодня будет дан старт чемпионату Азербайджана среди боксеров.

Как сообщает Report , первенство страны пройдет в Центре бокса. Спортсмены будут бороться за медали в 13 весовых категориях.

В чемпионате примут участие 167 боксеров из 41 команды, представляющих клубы различных городов и районов республики, а также спортивные общества. Церемония открытия соревнований состоится в 11:30, поединки начнутся в 12:00.

Имена победителей чемпионата определятся 8 декабря. Победители войдут в национальную сборную и будут представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Отметим, что главным судьей соревнований станет Анар Бабанлы, супервайзером – Александр Гамидов (Узбекистан). Бои будут обслуживать как местные, так и иностранные арбитры.