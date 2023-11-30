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Сегодня cемь азербайджанских борцов выступят на чемпионате мира в Баку

Сегодня cемь азербайджанских борцов выступят на чемпионате мира в Баку На проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих сегодня выступят еще семь азербайджанских борцов.
Индивидуальные
30 ноября 2023 г. 10:41
Сегодня cемь азербайджанских борцов выступят на чемпионате мира в Баку

На проходящем в Баку 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих сегодня выступят еще семь азербайджанских борцов.

Как сообщает Report, в соревнованиях среди мужчин за медали поборются 5 спортсменов, среди женщин - 2.

Доверие тренерского штаба постараются оправдать Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Орхан Аббасов (79 кг), Фарид Джаббаров (86 кг), Зафар Алиев (97 кг), Рахид Гамидли (125 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг).

В первый день чемпионата азербайджанские борцы завоевали четыре золотые, по одной серебряной и бронзовой медалям. На высшую ступень пьедестала почета взошли Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Второе место заняла Эльнура Мамедова (50 кг), а третье - Наргиз Самедова (55 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 7 güləşçisi Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

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