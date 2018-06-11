Себястьян Феттель выиграл "Гран-при Канады" по Формуле-1

11 июня. Баку. REPORT.AZ/ В Монреале на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась гонка. Победу одержал, стартовавший с поула, Себастьян Феттель (Ferrari), проехав 305,27 км (70 кругов) за 1 час 28 минут 31.377 секунды. Для Феттеля это третья победа в сезоне и 50-я в карьере. Вторым финишировал Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 7.37 секунды. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием 8.360 секунды. Автором лучшего круга стал Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) проехав 68-й круг за 1 минуту 13.839 секунды.
В личном зачете чемпионата в лидеры вышел Себастьян Феттель (Ferrari), опередив Льюиса Хэмилтона (Mercedes) на 1 очко. На третью позицию поднялся Валттери Боттас (86), обойдя на 2 очка Даниэля Риккардо (Red Bull Racing).
В Кубке конструкторов после семи этапов продолжает лидировать Mercedes AMG Petronas Motorsport (206), второе место занимает Scuderia Ferrari (189), третье место сохранила Aston Martin Red Bull Racing (134).
News DepartmentАвтор новости
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