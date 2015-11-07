Сделано официальное заявление в связи со строительно-монтажными работами в Баку для проведения "Формулы-1"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Компания Baku City Circuit (Бакинское городское кольцо) внесла ясность в распространенную в прессе информацию относительно проведения строительных работ на центральных улицах столицы и ограничения движения в связи с проведением европейского Гран-при "Формулы-1", который состоится в Баку в следующем году.

Как сообщает Report, основные строительные работы трассы по проекту, представленному в Международную автомобильную федерацию, и укладка специального асфальтного покрытия запланированы на 2016 год,

Компания составила специальный план для снижения к минимуму влияния строительно-монтажных работ на повседневный быт населения и на движение транспорта. Для реализации плана компания тесно сотрудничает с соответствующими государственными структурами.

Работы по укладке асфальтного покрытия для соревнования "Формула-1", строительству зрительских трибун, установке бетонных барьеров вдоль трека и специального оборудования перед Домом правительства будут проводиться поэтапно. Для того, чтобы не создавать препятствия перемещению населения в дневное время, на некоторых участках работы будут проводиться ночью.

Компания Baku City Circuit, которая тесно сотрудничает с Центром интеллектуального управления транспортом, заявляет, что заранее будет информировать население о проведении строительных работ и перекрытии дорог на соответствующих улицах и проспектах столицы в 2016 году.

Отметим, что после проведения Гран-при отвечающие стандартам соревнований "Формула-1" дороги будут переданы в пользование жителям столицы.