Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана встретятся с командой Казахстана на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Мужская и женская сборные Азербайджана встретятся с командой Казахстана на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, обе встречи пройдут в рамках VII тура.

После 6 туров женская сборная расположилась на 10-м месте с 10 очками. Индия лидирует с 12 очками. В активе Грузии и Польши по 11 очков.

Ранее женская сборная обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1), Вьетнам (2,5:1,5) и сыграла вничью с Аргентиной и Украиной - 2:2.

Мужская сборная Азербайджана занимает 22-е место с 8 очками. Команда победила Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5), Молдову (3:1) и проиграла Индии (1:3) и Литве (1,5:2,5).