О нас

Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде

Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде Мужская и женская сборные Азербайджана встретятся с командой Казахстана на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
18 сентября 2024 г. 09:33
Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана встретятся с командой Казахстана на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, обе встречи пройдут в рамках VII тура.

После 6 туров женская сборная расположилась на 10-м месте с 10 очками. Индия лидирует с 12 очками. В активе Грузии и Польши по 11 очков.

Ранее женская сборная обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1), Вьетнам (2,5:1,5) и сыграла вничью с Аргентиной и Украиной - 2:2.

Мужская сборная Азербайджана занимает 22-е место с 8 очками. Команда победила Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5), Молдову (3:1) и проиграла Индии (1:3) и Литве (1,5:2,5).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Qazaxıstanla üz-üzə gələcəklər

Самое важное

Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi