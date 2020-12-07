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Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща 

Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща  Борцы вольного стиля примут участие в Индивидуальном Кубке мира, который состоится в столице Сербии - Белграде
Индивидуальные
7 декабря 2020 г. 15:52
Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща 

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

Как сообщили Report в Федерации борьбы, сборы стартовали 1 декабря.

Команда под руководством главного тренера Намика Абдуллаева и старшего тренера Залимхана Гусейнова отрабатывает тактико-технические приемы. Совместные учебно-тренировочные сборы вольников Азербайджана и Турции продлятся до 14 декабря.

Отметим, что борцы вольного стиля примут участие в Индивидуальном Кубке мира, который состоится в столице Сербии - Белграде. Соревнование стартует 12 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə milliləri Dünya Kubokuna birgə hazırlaşır

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