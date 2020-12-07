Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща

Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща

Борцы вольного стиля примут участие в Индивидуальном Кубке мира, который состоится в столице Сербии - Белграде

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Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Как сообщили Report в Федерации борьбы, сборы стартовали 1 декабря. Команда под руководством главного тренера Намика Абдуллаева и старшего тренера Залимхана Гусейнова отрабатывает тактико-технические приемы. Совместные учебно-тренировочные сборы вольников Азербайджана и Турции продлятся до 14 декабря. Отметим, что борцы вольного стиля примут участие в Индивидуальном Кубке мира, который состоится в столице Сербии - Белграде. Соревнование стартует 12 декабря. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə milliləri Dünya Kubokuna birgə hazırlaşır