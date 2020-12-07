Сборные Азербайджана и Турции готовятся к Кубку мира сообща 

Сборная Азербайджана по вольной борьбе проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.
Как сообщили Report в Федерации борьбы, сборы стартовали 1 декабря.
Команда под руководством главного тренера Намика Абдуллаева и старшего тренера Залимхана Гусейнова отрабатывает тактико-технические приемы. Совместные учебно-тренировочные сборы вольников Азербайджана и Турции продлятся до 14 декабря.
Отметим, что борцы вольного стиля примут участие в Индивидуальном Кубке мира, который состоится в столице Сербии - Белграде. Соревнование стартует 12 декабря.