Сборную Азербайджана по тяжелой атлетике не выпускают из отеля в Ереване

Сборную Азербайджана по тяжелой атлетике не выпускают из отеля, расположенного в столице Армении Ереване.

Сборную Азербайджана по тяжелой атлетике не выпускают из отеля, расположенного в столице Армении Ереване.

Как передает Report, об этом сообщил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что представители Азербайджана в настоящее время не имеют доступа к прессе.

"Во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване был совершен варварский поступок, сожжен флаг Азербайджана. Это неприемлемо и свидетельствует о том, что Армения не готова принимать подобные соревнования. Поскольку Ереван не может обеспечить безопасность наших спортсменов, азербайджанская делегация не примет участие в соревнованиях и вернется на родину. Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они не могут покинуть отель", - отметил министр.

Фарид Гаибов призвал международную общественность и международные спортивные структуры резко осудить этот варварский поступок: "Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Это событие свидетельствует о том, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов".

Отметим, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы.