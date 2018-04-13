Сборную Азербайджана по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио предоставят только два спортсмена

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике на Летних Олимпийских играх 2020 в Токио будет предоставлена только двумя спортсменами.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, причиной этому послужило нарушение антидопинговых правил.

Наряду с Азербайджаном Россия, Армения, Беларусь и Казахстан также будут представлены двумя спортсменами на Олимпийских играх. Согласно новым правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), национальные ассоциации, нарушившие антидопинговые правила до 19 раз в период с 2008 по 2020 годы, могут быть представлены на Олимпиаде только двумя спортсменами. Страны, нарушившие правила 20 и более раз, будут представлены только одним спортсменом.

Отметим, что решение об отстранении спортсменов было принято 30 сентября в Бухаресте на заседании Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Помимо Азербайджана, также были отстранены федерации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Причиной такого решения стало то, что допинг-тест у пяти азербайджанских атлетов, участвующих на Олимпиадах в 2008 г. в Пекине и в 2012 г. в Лондоне, дал положительный результат.

Таким образом, спортсмены дисквалифицированных стран пропустили чемпионат мира по тяжелой атлетике, который проходил с 27 ноября по 5 декабря 2017 года, и чемпионат Европы, проходивший с 23 марта по 1 апреля 2018 года.