Сборной Казахстана по тяжелой атлетике разрешили участвовать на Олимпиаде в Рио

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сборная Казахстана по тяжелой атлетике допущена к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "МИР 24", судьбу спортсменов решили в Грузии – на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, которое проходило за закрытыми дверями в Грузии. В результате было решено разрешить сборным Казахстана, России, Беларуси и Азербайджана участвовать в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что из-за разгоревшегося допинг-скандала с участием четырех именитых штангистов Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела дисквалифицировать Казахстан на один год. Тем не менее, сборные вышеназванных стран поедут на Олимпиаду не в полном составе.