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    Сборной Казахстана по тяжелой атлетике разрешили участвовать на Олимпиаде в Рио

    Решение принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сборная Казахстана по тяжелой атлетике допущена к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "МИР 24", судьбу спортсменов решили в Грузии – на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, которое проходило за закрытыми дверями в Грузии. В результате было решено разрешить сборным Казахстана, России, Беларуси и Азербайджана участвовать в Олимпиаде.

    Ранее стало известно, что из-за разгоревшегося допинг-скандала с участием четырех именитых штангистов Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела дисквалифицировать Казахстан на один год. Тем не менее, сборные вышеназванных стран поедут на Олимпиаду не в полном составе.

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