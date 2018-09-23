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    Сборная Турции по дзюдо впервые за 17 лет завоевала медаль чемпионата мира в Баку

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Турции завоевала первую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. Так, Ведат Албайрак (81 кг) принес бронзовую медаль в копилку сборной,  что стало первой наградой для сборной Турции за последние 17 лет. 

    Вторая бронза досталась немцу Александру Вечержаку. Золотую же медаль в этой весовой категории завоевал иранец Саид Моллаи. Он в решающей схватке победил иппоном японца Сотару Фудживару. 

    Настоящее имя Албайрака -  Ване Ревазишвили. Ранее он выступал за сборную Грузии. Затем защищал цвета сборной Греции, под именем Роман Мусторпулос. Под флагом сборной Греции он завоевал лицензию на Олимпиаду в Рио в 2016-м году. С 2017 года он выступает за сборную Турции.

    В женских соревнованиях в весовой категории 63 кг победу в финале отпраздновала француженка Кларисс Агбенненну. Словом, это уже 4 золотая медаль Кларисс на чемпионатах мира. Серебро досталось японке Мику Таширо.

    Третье место взяли Тино Трстеньяк (Словения), и Юул Франсэн (Голландия).  

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