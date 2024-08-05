Сборная США вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Париже после девятого соревновательного дня.

Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Париже после девятого соревновательного дня.

Как передает Report , американцы 4 августа завоевали десять наград.

Золото завоевали Скотти Шеффлер (гольф), Кристен Фолкнер (велоспорт, групповая гонка), Бобби Финк (плавание, 1500 м), женская комбинированная эстафета 4х100 м, Ноа Лайлс (бег, 100 м).

Серебряные медали взяли Брейди Эллисон (стрельба из лука) и мужская комбинированная эстафета 4х100 м.

Бронзовыми призерами стали Остин Смит (стендовая стрельба, скит), Суниса Ли (спортивная гимнастика, разновысокие брусья) и Фред Керли (бег, 100 м).

По итогам девяти соревновательных дней на счету американской сборной 71 медаль: 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград.

На втором место сборная Китая (19–15–11), на третьем — команда Франции (12–14–8).