Сборная Сербии не примет участие в Кубке мира в Баку из-за массового заражения COVID-19

В программу Кубка мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта, внесены изменения.

В программу Кубка мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта, внесены изменения.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, сборная Сербии не сможет принять участие в соревнованиях, так как у большинства членов этой команды обнаружен COVID-19.

Таким образом, в Кубке мира примут участие команды Азербайджана, Турции, Ирана, Кыргызстана и сборная мира. Азербайджану и сборной мира, занявшим места в одной группе со сборной Сербии, будет присуждена техническая победа.