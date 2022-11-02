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Сборная Сербии не примет участие в Кубке мира в Баку из-за массового заражения COVID-19

Сборная Сербии не примет участие в Кубке мира в Баку из-за массового заражения COVID-19 В программу Кубка мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта, внесены изменения.
Индивидуальные
2 ноября 2022 г. 20:52
Сборная Сербии не примет участие в Кубке мира в Баку из-за массового заражения COVID-19

В программу Кубка мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта, внесены изменения.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, сборная Сербии не сможет принять участие в соревнованиях, так как у большинства членов этой команды обнаружен COVID-19.

Таким образом, в Кубке мира примут участие команды Азербайджана, Турции, Ирана, Кыргызстана и сборная мира. Азербайджану и сборной мира, занявшим места в одной группе со сборной Сербии, будет присуждена техническая победа.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya yığması kütləvi yoluxma səbəbindən Bakıdakı Dünya Kubokuna qatılmayacaq

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