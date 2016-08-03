Сборная Кувейта отстранена от Олимпиады

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Кувейт проиграл судебный процесс против Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщает Report со ссылкой на New Straits Times, суд швейцарского кантона Ваадт не удовлетворил иск Кувейта о компенсации ущерба в связи с дисквалификацией всей сборной страны и отстранения от участия в Олимпиаде в Бразилии.

Представители страны ранее потребовали от МОК компенсацию в 886 млн. евро.

У Кувейта есть 30 дней для обжалования решения, также ему необходимо будет покрыть все судебные издержки.

Официальной причиной отстранения всей сборной страны называется политическое вмешательство в дела спорта. Спортсмены Кувейта не смогут выступать под флагом страны, однако могут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом в случае одобрения со стороны международных спортивных федераций.