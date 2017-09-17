Сборная команда Азербайджана стала чемпионом Европы по дзюдо

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В словенском Мариборе в рамках молодежного первенства Европы по дзюдо состоялись командные соревнования.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, сборная команда Азербайджана, одолев всех своих соперников на турнире, стала чемпионом Европы.

Молодые дзюдоисты оказались сильнее своих сверстников из Украины, Финляндии, Италии и Грузии. Золотые медали первенства Европы были вручены членам тренерского состава во главе с Эльчином Исмаиловым.

В честь наших дзюдоистов прозвучал гимн Азербайджана и был поднят национальный флаг нашей страны.