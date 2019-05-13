Сборная Азербайджана завершила первый день Гран-при по парадзюдо девятью медалями - ОБНОВЛЕНО - 6

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Первый день проходящего в Баку Гран-при по парадзюдо, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сборная Азербайджана завершила девятью медалями.

Как сообщает Report, на последней встрече Гусейн Рагимли в весовой категории 81 кг встретился с узбекским соперником Давурхомом Кароматовым. Проигравший сопернику азербайджанский спортсмен довольствовался серебряной медалью.

Отметим, что Шахане Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Вугар Ширинли (60 кг) завоевали золотую медаль, Афаг Султанова (57 кг), Байрам Мустафаев (66 кг) - серебряную, Бясти Сафарова (52 кг), Намик Аббаслы (66 кг) и Рамиль Гасымов (73 кг) - бронзовую медали.

Соревнования завершатся 14 мая.

*** 19:34

Количество медалей, завоеванных сборной Азербайджана на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, достигло восьми.

Как сообщает Report, на поединке с Афаг Султановой в весовой категории 57 кг победу одержала дзюдоистка Севда Велиева. Таким образом, спортсменки завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

Отметим, что Шахане Гаджиева (48 кг) и Вугар Ширинли (60 кг) завоевали золотую медаль, Байрам Мустафаев (66 кг) серебряную, Бясти Сафарова (52 кг), Намик Аббаслы (66 кг) и Рамиль Гасымов (73 кг) - бронзовую медали.

*** 19:15

Сборная Азербайджана завоевала еще две медали на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на встрече за бронзовую медаль в весовой категории 52 кг между Сабиной Абдуллаевой и Бясти Сафаровой победу одержала вторая.

Выступающий в весовой категории 73 кг Рамиль Гасымов превзошел немца Николая Корнхасса.

*** 18:43

Сборная Азербайджана завоевала еще две медали на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, проиграв грузину Георгию Калдани, Байрам Мустафаев (66 кг) завоевал серебряную медаль.

В борьбе за третье место другой спортсмен Намик Аббаслы (66 кг) превзошел представителя Грузии Георгия Гамъяшвили.

*** 17:52

Сборная Азербайджана завоевала вторую золотую медаль на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории 48 кг Шахане Гаджиева обыграла китаянку Ли Лигинг.

Ранее в мужских соревнованиях Вугар Ширинли (60 кг) поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.

*** 17:47

Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг Вугар Ширинли в финале обыграл представителя Румынии Флорина Александру со счетом 1:0 и стал обладателем золотой медали.

*** 16:03

На прошедшем в Баку и посвященном общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Гран-при по парадзюдо шестеро членов сборной Азербайджана вышли в финал.

Как сообщает Report, трое из них женщины и трое мужчины.

В решающем поединке Шахане Гаджиева в весовой категории 48 кг встретится с китаянкой Ли Лигинг.

В весовой категории 57 кг свои силы в финале испытают дзюдоистки Севда Велиева и Афаг Султанова.

Что касается Бясти Сафаровой и Сабины Абдуллаевой (52 кг), они стали соперницами на встрече за бронзовую медаль. Проигравшей в первом поединке и утешительной встрече Гюльнар Гяраевой (48 кг) пришлось покинуть турнир.

В финале мужских соревнований соперником Вугара Ширинли (60 кг) стал представитель Румынии Флорин Александру, Байрама Мустафаева (66 кг) - грузин Георгий Кардани, Гусейна Рагимли (81 кг) - представитель Узбекистана Давурхом Кароматов.

В борьбе за третье место спортсмен Намик Аббаслы (66 кг) встретится с представителем Грузии Георгием Гамъяшвили.

Отметим, что Гран-при завершится 14 мая.