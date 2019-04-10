Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала третьей в Европе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла третье место на Чемпионате Европы, который прошел в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Report, коллектив под руководством тренера Сайпуллы Аббасова набрал завоевал три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, набрав 145 очков. Первое место досталось России (162 очка), второе - Турции (156 очков).

При этом по количеству завоеванных золотых медалей (3) Азербайджан и Турция стали лидерами чемпионата. Российские борцы получили две награды высшей пробы, итальянские и армянские – по одной.