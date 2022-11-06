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Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали Кубка мира по греко-римской борьбе

Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали Кубка мира по греко-римской борьбе В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
6 ноября 2022 г. 21:34
Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали Кубка мира по греко-римской борьбе

В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, в решающем противостоянии сошлись сборные Азербайджана и Ирана.

По итогам поединков победа была присуждена иранской команде. Хотя после схваток общий счет составил 5:5, иранская сборная стала победителем турнира, поскольку ее член в очной встрече одолел противника со счетом 8:0.

Кубок мира по греко-римской борьбе
Финал
Азербайджан - Иран – 5:5

55 кг
Эльдениз Азизли - Поя Марз – 4:1

60 кг
Нихад Мамедли - Мохсен Неджад — 4:5

63 кг
Талех Мамедов - Иман Гусейн Мохаммеди – 0:8

67 кг
Хасрат Джафаров - Даниал Сохраби – 5:1

72 кг
Ульви Ганизаде - Мохаммедеза Рустами – 4:3

77 кг
Санан Сулейманов - Ариф Хабибуллахи – 7:1

82 кг
Рафик Гусейнов - Мохаммедхусейн Махмуди – 5:1

87 кг
Мурад Ахмадиев - Абульфаз Али Чубани – 1:2

97 кг
Ариф Нифтуллаев - Мехди Балихамзеде – 2:5

130 кг
Бека Канделаки – Алиакбар Юсифахмедкали – 3:6

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Kuboku: Azərbaycan yığması gümüş medal qazanıb

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