Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали Кубка мира по греко-римской борьбе

В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.

В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report , в решающем противостоянии сошлись сборные Азербайджана и Ирана.

По итогам поединков победа была присуждена иранской команде. Хотя после схваток общий счет составил 5:5, иранская сборная стала победителем турнира, поскольку ее член в очной встрече одолел противника со счетом 8:0.

Кубок мира по греко-римской борьбе

Финал

Азербайджан - Иран – 5:5

55 кг

Эльдениз Азизли - Поя Марз – 4:1

60 кг

Нихад Мамедли - Мохсен Неджад — 4:5

63 кг

Талех Мамедов - Иман Гусейн Мохаммеди – 0:8

67 кг

Хасрат Джафаров - Даниал Сохраби – 5:1

72 кг

Ульви Ганизаде - Мохаммедеза Рустами – 4:3

77 кг

Санан Сулейманов - Ариф Хабибуллахи – 7:1

82 кг

Рафик Гусейнов - Мохаммедхусейн Махмуди – 5:1

87 кг

Мурад Ахмадиев - Абульфаз Али Чубани – 1:2

97 кг

Ариф Нифтуллаев - Мехди Балихамзеде – 2:5

130 кг

Бека Канделаки – Алиакбар Юсифахмедкали – 3:6