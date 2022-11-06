Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали Кубка мира по греко-римской борьбе

В Баку состоялись финальные встречи Кубка мира по греко-римской борьбе.
Как сообщает
По итогам поединков победа была присуждена иранской команде. Хотя после схваток общий счет составил 5:5, иранская сборная стала победителем турнира, поскольку ее член в очной встрече одолел противника со счетом 8:0.
Кубок мира по греко-римской борьбе
Финал
Азербайджан - Иран – 5:5
55 кг
Эльдениз Азизли - Поя Марз – 4:1
60 кг
Нихад Мамедли - Мохсен Неджад — 4:5
63 кг
Талех Мамедов - Иман Гусейн Мохаммеди – 0:8
67 кг
Хасрат Джафаров - Даниал Сохраби – 5:1
72 кг
Ульви Ганизаде - Мохаммедеза Рустами – 4:3
77 кг
Санан Сулейманов - Ариф Хабибуллахи – 7:1
82 кг
Рафик Гусейнов - Мохаммедхусейн Махмуди – 5:1
87 кг
Мурад Ахмадиев - Абульфаз Али Чубани – 1:2
97 кг
Ариф Нифтуллаев - Мехди Балихамзеде – 2:5
130 кг
Бека Канделаки – Алиакбар Юсифахмедкали – 3:6