Сборная Азербайджана завоевала 4 медали на Европейских Паралимпийских играх

Сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали на Европейских молодежных Паралимпийских играх.

Сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 бронзовые медали на Европейских молодежных Паралимпийских играх.

Как сообщили Report в Национальном Паралимпийском комитете, во второй день соревнований все три паратхэквондиста из Азербайджана поднялись на пьедестал почета.

Знаменосец сборной Сабир Зейналов (K44, 58 кг) начал выступление с полуфинала, где победил своего соотечественника Айхана Нуриева, а в финале одолел спортсмена из Турции и завоевал золото.

Айхан Нуриев (K44, 58 кг) стал бронзовым призером.

16-летняя Семайя Гасанова (K44, 47 кг) также начала с полуфинала и, победив двух соперниц из Турции, завоевала золотую медаль на своем первом международном турнире.

17-летний парадзюдоист Омар Курбанов (J2, 62 кг) уступил в 1/4 финала, но затем выиграл две утешительные схватки у соперников из Испании и Молдовы, а в поединке за бронзу победил турецкого спортсмена.