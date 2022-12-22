Сборная Азербайджана заняла первое место на международном турнире по боксу

На международном турнире по боксу, который проходит в Караганде (Казахстан), сборная Азербайджана завоевала 12 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

На международном турнире по боксу, который проходит в Караганде (Казахстан), сборная Азербайджана завоевала 12 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, команда завершила соревнования 5 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

В турнире, в котором приняли участие 150 спортсменов из Казахстана, Кубы, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и Камбоджи, Казахстан занял второе место, а Куба - третье.

Азербайджанский рефери Ровшан Гадиров получил специальный приз как судья, лучше всех руководивший поединками.