Сборная Азербайджана заняла четвертое место на II Играх стран СНГ

Сборная Азербайджана заняла 4-е место на II Играх Содружества независимых государств (СНГ), проходивших в Беларуси

Сборная Азербайджана заняла 4-е место на II Играх Содружества независимых государств (СНГ), состоявшихся в Беларуси.

Как сообщает Report, сборная завершила соревнования с 62 медалями.

Наши спортсмены завоевали 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых медалей. На II Играх стран Содружества сборная России показала лучший командный результат - 288 медалей (149 золотых, 89 серебряных, 50 бронзовых). Второе место заняла Беларусь - 236 медалей (48 золотых, 78 серебряных, 110 бронзовых), третье - Узбекистан с 106 медалями (28 золотых, 25 серебряных, 53 бронзовых).

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут в Гяндже в 2025 году.