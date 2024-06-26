Сборная Азербайджана по борьбе стала чемпионом Европы U-17

Сборная Азербайджана по борьбе среди юношей до 17 лет добилась очередного исторического успеха на чемпионате Европы U-17, который проходит в сербском Нови-Саде.

Сборная Азербайджана по борьбе U-17 добилась очередного исторического успеха на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Report, 9 из 10 членов нашей команды, выступавшей под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Расима Агаева и Эльбруса Мамедова, завоевали медали (3 золотые, 2 серебряные, 4 бронза).

Азербайджан стал чемпионом Европы в командном зачете, набрав 183 очка. Наша сборная опередила Армению, занявшую второе место, на 51 очко. Украина заняла третье место (121 очко).

Так, наша сборная по греко-римской борьбе U-17 в третий раз (2021, 2022, 2024 гг.) стала сильнейшей командой Европы.

В этом соревновании наша национальная команда борцов установила новый рекорд по количеству медалей и набранных очков.

Отметим, что чемпионами Европы в составе национальной сборной стали Туран Дашдемиров (51 кг), Айхан Джавадов (60 кг) и Саид Пашаев. Серебряные медали завоевали Амрах Амрахов (48 кг) и Юсиф Ахмедли (71 кг), а бронзу - Ниджат Искандерли (45 кг), Али Назаров (55 кг), Орхан Гаджиев (80 кг) и Микаил Исмаилов.