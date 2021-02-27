Сборная Азербайджана распрощалась с четырьмя дзюдоистками

Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская сменит фамилию.

Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская сменит фамилию.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Бабанлы.

По словам Э.Бабанлы, призер чемпионатов Европы и мира, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, возьмет фамилию мужа.

Официальный представитель Федерации отметил, что 30-летняя спортсменка выступит на летних Олимпийских играх в Токио под фамилией Алиева.

По словам генерального секретаря, состав сборной покинули румынка Александра-Лариса Флориан (57 кг), а также монгольские дзюдоистки Эрденебат Базаррагча (48 кг), Пуревсурен Буянкишиг (52 кг) и Ичинхорлу Мунцхедев (57 кг).