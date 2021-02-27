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Сборная Азербайджана распрощалась с четырьмя дзюдоистками 

Сборная Азербайджана распрощалась с четырьмя дзюдоистками  Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская сменит фамилию.
Индивидуальные
27 февраля 2021 г. 14:33
Сборная Азербайджана распрощалась с четырьмя дзюдоистками 

Дзюдоистка сборной Азербайджана Ирина Киндзерская сменит фамилию.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Бабанлы.

По словам Э.Бабанлы, призер чемпионатов Европы и мира, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, возьмет фамилию мужа.

Официальный представитель Федерации отметил, что 30-летняя спортсменка выступит на летних Олимпийских играх в Токио под фамилией Алиева.

По словам генерального секретаря, состав сборной покинули румынка Александра-Лариса Флориан (57 кг), а также монгольские дзюдоистки Эрденебат Базаррагча (48 кг), Пуревсурен Буянкишиг (52 кг) и Ичинхорлу Мунцхедев (57 кг).

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